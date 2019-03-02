Украина задумала вернуть прах Махно

Власти города Гуляйполе Запорожской области планируют вернуть на историческую родину прах лидера анархистского движения и руководителя повстанческих отрядов, действовавших во время Гражданской войны конца 1910-х — начала 1920-х годов Нестора Махно. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на главу местной администрации Александра Ищенко.

По его словам, этот вопрос обсуждался на сессии городского совета. Ищенко отметил, что в настоящий момент подготовлены все необходимые документы. Власти Гуляйполя также заручились согласием внучатого племянника Махно. Местная администрация уже решила, что прах будет находиться в музее.

Ищенко заявил, что теперь осталось дождаться ответа от французской стороны — прах Махно находится на парижском кладбище Пер-Лашез.

В 2008 году в честь 120-летия со дня рождения Нестора Махно в Гуляйполе установили памятник анархисту. Скульптура находится возле дома, принадлежавшего ранее старшему брату Махно.

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