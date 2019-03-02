Бывшая жена депутата назвала слова о нищебродах «заказом»

Бывшая жена экс-депутата Госдумы Виталия Южилина Илона Столье объявила, что пост о нищебродах в ресторанах – фальшивая новость. Она намерена подать на СМИ в суд, передает радиостанция «Говорит Москва».

По мнению Столье, пост из соцсетей, который ей приписывают — «заказная фальш». «Я не знала, что значит слово "нищеброды". Это вообще не мое слово, я его никогда в жизни не употребляла в своём лексиконе и даже не знаю, что оно значит», — добавила она.

«У меня сейчас суды касаемо детей. Я догадываюсь, кто мог сделать такой заказ. У меня отсутствуют доказательства. Могу только догадываться. А кому еще такое надо», — подытожила она.

Высказывание, приписанное Столье, появилось в Twitter телеканала «Москва 24». «Как бы грубо это ни звучало, но в элитных заведениях нищебродам не место. Люди должны иметь право спокойно отдохнуть за свои деньги, а не лицезреть быдло», — говорилось в посте, который якобы потом был удален.

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