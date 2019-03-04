Три члена семьи удалили желудки из страха перед раком

Три члена семьи из Великобритании перенесли операцию по удалению желудка после обследований, подтвердивших их предрасположенность к раку. Об этом сообщает BBC News.

София Ахмед (Sophia Ahmed) и ее два брата Тахир Хан (Tahir Khan) и Омар (Omar Khan) из английского города Уолсолл, графство Стаффордшир, обратились в больницу после смерти их матери и сестры от рака желудка. Врачи порекомендовали пациентам провести гастрэктомию (удаление желудка), чтобы предотвратить риск заболевания.

В 2003 году их 49-летней матери Перл (Pearl Khan) диагностировали рак, и через полгода она умерла. Спустя десять лет в результате того же заболевания скончалась их 32-летняя сестра Ясмин (Yasmin Khan). «Я вычитала в медицинской карте Ясмин, что этот тип рака может иметь генетическую предрасположенность. (…) Все посчитали меня сумасшедшей, пока мы не получили результаты анализов и не узнали, что я не зря волновалась», — вспоминает 39-летняя София.

Все три операции, проведенные в разное время, прошли успешно. Британка уточнила, что по-прежнему в состоянии «есть и делать что угодно». «Единственная проблема заключается в контроле веса и дефиците определенных витаминов, однако, по сравнению с раком желудка, я не могу ни на что жаловаться», — добавила София. Позднее женщина смогла забеременеть и родить здорового ребенка.

В феврале сообщалось о жительнице Колорадо, которая погибла из-за ошибки врачей. Женщине неправильно диагностировали раковую опухоль и удалили две почки. Она умерла через восемь месяцев после операции.

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