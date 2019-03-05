Россиян лишили еще одного популярного лекарства

С российского рынка снято лекарство «Эриспирус», содержащее фенспирид. Об этом сообщает РБК со ссылкой на распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).

В документе говорится, что производитель объявил о добровольном отзыве «Эриспируса» с рынка из-за выявления удлинения интервалов QT на электрокардиограмме у пациентов, принимавших «Эреспал». В частности, изымаются таблетки и сироп. У лекарства также отзывают регистрационные удостоверения.

При этом отмечается, что у «Эриспируса» нежелательного воздействия на здоровье пациентов не зафиксировано. Ведомство решило изъять препарат в качестве предупреждающей меры.

14 февраля стало известно, что Росздравнадзор постановил изъять из обращения лекарственный препарат «Эреспал» с 18 февраля 2019 года. Отмечалось, что действующее вещество лекарства, фенспирид, может вызвать нарушения сердечного ритма. Убытки от запрета «Эреспала» оценивались в 2,5 миллиарда рублей годовой выручки.

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