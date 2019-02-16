Подсчитаны убытки от запрета популярного в России лекарства

Фармацевтические компании могут лишиться 2,5 миллиарда рублей годовой выручки, если Росздравнадзор запретит «Эреспал» французской компании «Лаборатории Сервье» и остальные препараты на основе фенспирида. Это станет первым случаем за много лет, когда с рынка отзывают такой популярный медикамент. Об этом сообщает РБК.

Решение об изъятии препарата было принято самим производителем в связи с тем, что французское Национальное агентство по безопасности лекарственных средств и товаров для здоровья приостановило продажи всех лекарственных средств, содержащих фенспирид. Исследования на животных показали, что действующее вещество может вызывать аритмию. Хотя клиническая значимость результатов не установлена, препараты было решено изъять из обращения в целях предосторожности.

Представители «Лаборатории Сервье» заявили, что риск развития аритмии низок, однако Росздравнадзор уже возвращает «Эреспал» поставщикам и производителю. По словам экспертов, для российского рынка ситуация является беспрецедентной.

Как подсчитала аналитическая компания RNC Pharma, за 2018 год продажи всех препаратов, содержащих фенспирид, составили 2,7 миллиарда рублей. Это эквивалентно 11,1 миллиона упаковок лекарств. Продажи лекарства росли год от года, динамика к 2017 году составила 14 процентов в рублях и 9 процентов в упаковках. ​

Прямой замены препарата не существует, поскольку он совмещает в себе сразу же противовоспалительный и бронхорасширяющий эффекты. В то же время его запрет не является критичным, поскольку «Эреспал» в основном используется при простудных заболеваниях и может быть заменен на другие отхаркивающие и противокашлевые средства.

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