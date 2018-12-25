Проект по производству лекарств от гемофилии получил премию правительства России

Лауреатами премии правительства России в области науки и техники за 2018 год стал 141 соискатель из 19 субъектов Российской Федерации. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Премии были присуждены за достижения в сфере медицины, энергетики, геологии, материаловедения, машиностроения, информационных технологий, строительства, сельского хозяйства, а также биотехнологий.

В частности, лауреатами премии за разработку, промышленное производство и внедрение полного спектра российских препаратов рекомбинантных факторов свертывания крови VII, VIII и IX для лечения гемофилии премии стали генеральный директор НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева академик РАН Александр Румянцев; проректор Самарского государственного медицинского университета профессор Игорь Давыдкин; заведующая городской поликлиникой № 37 Санкт-Петербурга Татьяна Андреева; ректор СамГМУ академик РАН Геннадий Котельников; завотделом НМИЦ гематологии, профессор Владимир Зоренко; председатель совета директоров АО «Фармстандарт» Виктор Харитонин; президент ООО МБЦ «Генериум» Александр Шустер; генеральный директор АО «ГЕНЕРИУМ» Дмитрий Кудлай.

Разработка, которая была отмечена премией, нацелена на обеспечение страдающих от гемофилии пациентов высокотехнологичными отечественными препаратами, произведенными по рекомбинантной технологии.

Данный проект является уникальным, и не только в России. На сегодняшний день «ГЕНЕРИУМ» — единственная в мире компания, производящая все три вида рекомбинантных факторов свертывания крови для лечения гемофилии А, В и ингибиторной формы.

«В относительно короткие сроки нам удалось избавиться от импортозависимости России от иностранных факторов свертывания крови, — подчеркнул генеральный директор АО «ГЕНЕРИУМ» Дмитрий Кудлай. — Внедрены современные технологии и освоено производство препаратов, отсутствие которых создает серьезные риски для пациентов». Он также отметил, что реализация проекта позволит сэкономить средства государственного бюджета, которая, по его словам, уже составляет десятки миллиардов рублей.

Лекарственные средства, разработанные в рамках проекта, изготавливаются в режиме полного цикла на производстве «ГЕНЕРИУМа» во Владимирской области. Это позволяет устранить все политические и валютные риски импортозависимости государства в вопросах лечения гемофилии.

Проект стартовал в декабре 2009 года, когда был зарегистрирован первый из трех факторов — «Коагил VII®». В феврале 2013 года был зарегистрирован «Октофактор®», а «Иннонафактор®» — в октябре 2014 года.

