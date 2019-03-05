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В США по-тихому отключили перехват звонков

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Агентство национальной безопасности (АНБ) США по-тихому отключило систему, которая перехватывает и анализирует телефонные звонки и сообщения на территории страны. Об этом рассказал помощник лидера республиканского большинства в палате представителей Конгресса Люк Марри, пишет The New York Times.

По его словам, «систему на самом деле не используют уже полгода». При этом администрация президента США Дональда Трампа вряд ли будет обращаться к Конгрессу с просьбой продлить действие программы, истекающей в конце 2019 года, добавил помощник по вопросам национальной безопасности.

Речь идет о системе, которая анализирует звонки, но не их содержание: таким образом изучаются контакты и связи между людьми для выявления сообщников террористов. Программа была создана при президенте Джордже Буше-младшем после терактов 11 сентября 2001 года. Ее существование раскрыл в 2013 году бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден, затем получивший убежище в России. Программа вызвала массовое недовольство и множество споров и позднее была изменена.

Как отмечает ТАСС, в мае 2018-го в докладе аппарата директора национальной разведки США говорилось, что АНБ в 2017 году отследило не менее 534 миллионов телефонных звонков. Показатель более чем втрое превысил данные 2016 года, несмотря на предпринятые меры по ограничению наблюдений за гражданами.

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