Севшего за коррупцию бывшего президента отпустили домой за 900 тысяч долларов

Бывшего президента Южной Кореи Ли Мён Бака отпустили из тюрьмы под залог в среду, 6 марта. Об этом сообщает Channel News Asia.

Как отмечается, суд одобрил запрос на освобождение для 77-летнего политика, основываясь на данных о его здоровье. Экс-глава государства попросил выпустить его в январе, сославшись на возраст и возможные осложнения в тюрьме из-за диабета и апноэ во сне.

Политик, получивший срок за коррупцию, теперь будет, по сути, находиться под домашним арестом, передает South China Morning Post. Так, ему запрещено встречаться или общаться с кем-либо, кроме непосредственно членов семьи и адвокатов. Издание уточняет, что сумма залога составила миллиард вон — 885 тысяч долларов.

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Ли Мён Бака в октябре 2018 года приговорили к 15 годам тюремного заключения по обвинению в коррупции. Бывшего главу республики признали виновным во взяточничестве, растрате бюджетных средств и злоупотреблении полномочиями. Его обязали выплатить штраф в размере 11,5 миллиона долларов.

Тогда суд счел доказанным факт получения бывшим президентом взятки в 5,3 миллиона долларов от компании Samsung и в присвоении почти 22 миллионов долларов из доходов фирмы DAS, производящей запчасти для машин.

Все последние южнокорейские президенты попадали в тюрьму после окончания своих сроков. В апреле 2018-го Пак Кын Хе, занявшая пост главы государства после Ли Мён Бака, также была отправлена в тюрьму по обвинению в коррупции. Суд приговорил ее к 24 годам заключения и штрафу в примерно 95 миллионов долларов.

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