Любовь к гадалкам довела бывшего президента Южной Кореи до тюрьмы

Центральный суд Сеула приговорил бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе, обвиняемую в коррупции, к 24 годам тюрьмы. Об этом сообщает Reuters.

Трансляция заседания суда ведется в прямом эфире по крупнейшим телеканалам Южной Кореи, отмечает РИА Новости. Отмечается, что Пак Кын Хе предъявили обвинения по 18 пунктам, в том числе в коррупции, взяточничестве, превышении должностных полномочий, а также в раскрытии государственной информации.

Прокуратура требовала для нее 30 лет тюремного заключения и штрафа в размере 118,5 миллиарда вон (около 95 миллионов долларов).

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Осенью 2016 года в Южной Корее разгорелся крупный коррупционный скандал. Бывшая глава государства окружила себя сектантами и гадалками, которые имели доступ к секретным правительственным документам и оказывали влияние на политический курс страны.

Наибольшим авторитетом пользовалась Чхве Сун Силь. Прикрываясь именем президента, она оказывала давление на десятки крупнейших фирм с целью перечисления ими денег в два некоммерческих фонда. В деле фигурирует сумма в 77,4 миллиарда вон (65,6 миллиона долларов).

В результате произошедшего президента Пак Кын Кхе отстранили от власти и отправили за решетку в конце марта 2017 года.

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