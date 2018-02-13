Влезшая в политику корейская гадалка угодила за решетку

Суд в Сеуле приговорил Чхве Сун Силь, гадалку и подругу бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Кхе, к 20 годам тюрьмы за взяточничество и злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщает агентство Yonhap News.

Помимо этого, суд обязал ее выплатить штраф в размере 18 миллиардов корейских вон (16,5 миллионов долларов). При этом прокуратура требовала приговорить Чхве Сун Силь к 25 годам тюрьмы и штрафу в размере 126,2 миллиардов вон (116 миллионов долларов).

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Осенью 2016 года в Южной Корее разгорелся крупный коррупционный скандал. Бывшая глава государства окружила себя сектантами и гадалками, которые имели доступ к секретным правительственным документам и оказывали влияние на политический курс страны.

Наибольшим авторитетом пользовалась Чхве Сун Силь. Прикрываясь именем президента, она оказывала давление на десятки крупнейших фирм с целью перечисления ими денег в два некоммерческих фонда. В деле фигурирует сумма в 77,4 миллиарда вон (65,6 миллиона долларов).

В результате произошедшего президента Пак Кын Кхе отстранили от власти и отправили за решетку.

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