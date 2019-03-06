Ряженых индейцами детей сочли оскорбительными

Руководство детского сада в немецком Гамбурге запретило воспитанникам появляться на ежегодном традиционном карнавале в образе индейцев. Об этом пишет таблоид Bild.

Как сообщается, родителей попросили удостовериться, чтобы костюмы детей «не обслуживали определенные стереотипы». В частности, в детском саду не хотели видеть воспитанников, напоминающих шейхов.

Представитель детского сада пояснила, что речь шла о недопустимости костюмов, которые содержат отсылку к расе или к принадлежности к этническому или другому меньшинству, а также имеют негативную коннотацию. Отмечалось, что из-за этого они могут оказаться оскорбительными для кого-то из родителей.

Bild пишет, что администрация учреждения руководствовалась статьей в брошюре Kids aktuell, которая публикуется организацией, финансируемой министерством по делам семьи. В частности, в ней говорится о навязывании гендерных ролей, когда мальчиков наряжают в костюмы сильных героев, а девочек — милых и беспомощных.

В материале также указывается, что «так называемые индейцы не существуют и никогда не существовали», и термин придумали во времена колонизации. Кроме того, украшения из перьев и раскраски лиц были не декоративными, а маскирующими, а потому их использование крайне неуважительно.

Политики раскритиковали подобную инициативу. По словам депутата бундестага от входящего в правящую коалицию Христианско-демократического союза Германии Сильвии Пантель, придумавший подобные правила человек вообще не понимает смысла карнавала. «В этом детском саду речь идет уже не о жизнерадостности, веселости, игре и креативности, не о человеке и его желании и воображении», — считает она. Депутат отметила, что отвергает подобную стандартизацию и забрала бы своего ребенка из такого детского сада.

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