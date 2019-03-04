Преемницу Меркель осудили за шутку о туалетах для «нейтрального пола»

Председателя входящего в правящую коалицию немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр раскритиковали за шутку о туалетах для людей «нейтрального пола». Об этом пишет в понедельник, 4 марта, газета Tagesspiegel.

Преемница Ангелы Меркель на посту главы ХДС пошутила во время карнавального заседания 28 февраля, которое каждый год проходит в Штокахе (федеральная земля Баден-Вюртемберг). Она заявила, что подобные туалеты предусмотрены для тех мужчин, которые «пока не знают, следует ли им еще мочиться стоя или они уже должны делать это сидя».

В результате извинений от Крамп-Карренбауэр потребовали как представители ЛГБТ-сообщества, так и коллеги. В частности, одна из лидеров партии «Зеленых» Анналена Баербок отметила, что за отсутствием извинений может стоять нечто большее, чем простая шутка. Депутат от этой же партии Свен Леманн написал главе ХДС открытое письмо с требованием принести извинения.

Депутат от «Левых» Дитмар Барч, в свою очередь, отметил в Twitter, что произошедшее — «еще одна причина бороться за то, чтобы эта женщина не стала канцлером».

В декабре 2018 года бундестаг принял закон, по которому во всех официальных документах, включая свидетельство о рождении, появится третий вариант в графе «пол». Возможность указать в свидетельстве о рождении не мужской или женский, а «иной» пол предусмотрена для людей, родившихся гермафродитами.

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