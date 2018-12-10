В Германии захотели пересмотреть политику Меркель по мигрантам

Новый председатель правящей германской партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр намерена пересмотреть миграционную политику своей предшественницы Ангелы Меркель. Об этом она рассказала в интервью Bild.

«В январе я намерена провести беседу на тему миграции и безопасности с экспертами и критиками политики в отношении беженцев, чтобы выработать конкретные шаги для улучшения [ситуации]», — передает ее слова ТАСС. Крамп-Карренбауэр указала, что результаты такой встречи окажут влияние на позицию партии во время грядущих в мае 2019 года выборов в Европарламент.

Материалы по теме Лучше не будет Какой станет Германия без Меркель

Новую главу ХДС считают последовательницей Меркель в ключевых вопросах. В частности, Крамп-Карренбауэр поддерживала проводимую политику в отношении мигрантов и отказ от одностороннего ограничения на прием беженцев. В последнее же время она чаще высказывается за более жесткие меры, отмечает агентство.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр была выбрана новым председателем ХДС 7 декабря на съезде партии в Гамбурге. Во втором туре голосования она обошла бывшего главу фракции ХДС и Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге Фридриха Мерца.

Миграционный кризис в Европе разразился в 2015 году. В основном приезжие стремятся в Германию, Францию, Италию, Великобританию и Швецию. Большая часть мигрантов родом из Африки и стран Ближнего Востока. По данным Федерального ведомства по делам мигрантов и беженцев, с начала миграционного кризиса в 2015 году по апрель 2018-го в Германии было подано более 1,5 миллиона заявок на получение убежища.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!