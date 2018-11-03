15-летний школьник оказался 30-летним мигрантом

Британские власти расследуют действия ученика средней школы в городе Ипсвич, который, как утверждают его одноклассники, вдвое занизил свой подлинный возраст. Об этом пишет газета Ipswich Star.

По словам учащихся 11 класса, вместе с ними обучается 30-летний иммигрант, выдающий себя за 15-летнего школьника. Они считают, что мужчина намеренно ввел в заблуждение иммиграционные власти при подаче запроса на предоставление ему убежища в Соединенном Королевстве. Он, как считают ученики, сделал это с целью получения британского школьного образования, поскольку полученная им на родине квалификация не признается Лондоном.

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Родитель одного из учеников, пожелавший остаться неназванным, рассказал, что уговорил сына не идти в школу. По его словам, ребенок и сам не хотел идти на учебу, так как ему неловко от того, что за одним обеденным столом с ним может сидеть человек в два раза старше его.

Имя мужчины и страна его происхождения не уточняются. В МВД Великобритании отказались от комментариев об этом инциденте.

Миграционный кризис в Европе разразился в 2015 году. В основном приезжие стремятся в Германию, Францию, Италию, Великобританию и Швецию. Большая часть мигрантов родом из Африки и стран Ближнего Востока.

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