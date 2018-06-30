Пакистанцы попытались пробраться в Европу по паспортам болельщиков

Белорусские пограничники задержали трех пакистанцев, которые пытались нелегально попасть в Европу по паспорту болельщика, сообщает «Интерфакс».

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Сначала мужчины приехали в Россию под предлогом посещения матчей чемпионата мира по футболу. Потом они отправились в Минск, откуда хотели улететь на самолете в немецкий Франкфурт. Сотрудники отряда пограничного контроля остановили их во время оформления на рейс. По данным Госпогранкомитета Белоруссии, у иностранцев были краденные разрешения на пребывание в ФРГ.

Пакистанцев отправили в изоляторы временного содержания территориальных органов пограничной службы. Там они будут находиться до конца разбирательства. Всем троим грозит крупный штраф и запрет на въезд в Белоруссию сроком до пяти лет.

В ведомстве отметили, что ранее несколько граждан Марокко и Бангладеша пытались попасть в Евросоюз через белорусскую границу. Всего же с начала мундиаля было зарегистрировано более 100 случаев, когда нелегальные мигранты под видом футбольных фанатов и без шенгенской визы хотели пробраться в страны ЕС.

Миграционный кризис в Европе разразился в 2015 году. В основном приезжие стремятся в Германию, Францию, Италию, Великобританию и Швецию. Большая часть мигрантов родом из Африки и стран Ближнего Востока.

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