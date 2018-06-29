Европейцы договорились разобраться с беженцами

Лидеры стран ЕС согласовали итоговый документ по миграционной политике. Переговоры продлились 10 часов, сообщает в пятницу, 29 июня, Deutsche Welle.

В частности, за пределами Европейского союза планируется создать лагеря для беженцев. Не исключено, что они будут в странах Северной Африки. Из этих лагерей мигранты будут распределяться по тем государствам ЕС, которые готовы добровольно их принять.

Помимо этого, страны Южной Европы, прежде всего Италия и Греция, смогут создавать собственные закрытые лагеря, в которых будут размещаться беженцы. При этом отмечается, что у них не будет права перемещаться дальше по ЕС.

Материалы по теме Джунгли из отбросов Мигранты приехали в Европу и превратили ее в помойку Черный цезарь Он ненавидит беженцев и геев, но любит Россию. Мафия в ярости

Итальянские власти также заявляют, что добились решения о пересмотре принципа Дублинского соглашения, согласно которому страна, куда изначально прибыли беженцы, несет за них ответственность. По словам премьер-министра Италии Джузеппе Конте, теперь это будет совместной ответственностью Евросоюза.

Подобные договоренности были достигнуты в аналогичной сделке с Турцией, которой обещали постоянные выплаты на содержание мигрантов. Теперь деньги предложат также некоторым странам Северной Африки и Ближнего Востока.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!