Выбран преемник Меркель

Германская партия «Христианско-демократический союз» (ХДС) избрала нового председателя. Ангелу Меркель, занимавшую этот пост 18 лет, сменит Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Такое решение было принято на съезде партии в Гамбурге в пятницу, 7 декабря, передает Reuters.

Генсек партии и бывший премьер-министр земли Саар в борьбе за должность обошла экс-главу фракции ХДС и Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге Фридриха Мерца. Они получили 517 и 482 голоса соответственно. Кандидатура третьего из основных претендентов — министра здравоохранения Йенса Шпана — отпала после первого раунда голосования.

Всего в съезде участвует 1001 делегат. Выборы председателя ХДС проходят анонимно. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать абсолютное большинство голосов. Если этого не происходит, проводится второй тур, в который выходят два претендента, получившие наибольшую поддержку.

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Ранее 7 декабря Меркель в своей последней речи на посту председателя ХДС заявила, что «пришло время открыть новую главу». Она указала, что строить будущее можно лишь с уверенностью в душе, но никак не с обидами раздором, и призвала демократов объединиться, приводит ее слова Zeit. Речь вызвала бурные овации, продлившиеся девять минут, некоторые делегаты провожали Меркель со слезами на глазах.

29 октября стало известно, что канцлер ФРГ Ангела Меркель не собирается оставаться на посту председателя ХДС. Она также заявила, что ее нынешний срок на посту главы правительства будет последним, после чего она не намерена «занимать какие-либо политические должности».

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