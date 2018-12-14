Германия разрешила третий пол

Бундестаг принял закон, по которому во всех официальных документах, включая свидетельство о рождении, появится третий вариант в графе «пол». Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine.

Возможность указать в свидетельстве о рождении не мужской или женский, а «иной» пол предусмотрена для людей, родившихся гермафродитами. Кроме того, по закону можно будет поменять пол в документе задним числом — в том случае, если изначально он был указан неверно. В этом случае можно будет поменять и имя, выбранное родителями при рождении. Для изменений в документах понадобится справка от врача.

Как пишет газета, ранее Высший суд ФРГ признал неконституционным требование заставлять граждан выбирать только из двух вариантов пола. С 2013 года в стране разрешено оставлять пустой эту графу в свидетельстве о рождении детей, имеющих признаки обоих полов.

По данным ООН, таких детей в целом в мире рождается от 0,5 до 1,7 процента — примерно столько же, сколько людей с рыжими волосами.

Директор Союза лесбиянок и геев Германии (LSVD) Хенни Энгельс раскритиковала новую меру за чрезмерное внимание к медицинским показателям. «Гендер не может определяться только по физическим характеристикам, а зависит также и от социальных, и от психологических факторов», — подчеркнула она.

В июне аналогичное решение вынес Конституционный суд Австрии.

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