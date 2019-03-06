Жених и невеста пригласили незнакомку на свадьбу и оба влюбились в нее

Полиаморная пара из США рассказала о том, как приглашение подруги на их свадьбу закончилось тем, что в нее оказались влюблены и жених, и невеста. Их историю опубликовало издание Daily Mail.

22-летняя Каралин Генри (Karalyn Henry) из штата Огайо около пяти лет назад призналась своему парню Джастину в том, что ее привлекают девушки. Он настоял на том, чтобы она не сдерживала себя и встречалась с представительницами своего пола. Тогда она начала переписываться с жительницей Северной Ирландии по имени Лана.

В октябре 2018 года пара устроила свадьбу, куда пригласили и Лану. Это оказался первый раз, когда оба партнера впервые увидели девушку. «Мы все держались за руки, танцевали и пели часами. Никогда не забуду этот день», — рассказала Каралин.

Она также призналась, что и она, и Лана асексуальны, но это не мешает спать трем партнерам в одной кровати. «Джастин не асексуал, но он очень понимающе относится к тому, что мы не хотим секса», — добавила она.

Каралин и Джастин познакомились в старшей школе, когда девушка еще не осознала, что чувствует влечение к представителям обоих полов. Американка призналась, что испытывала страх, когда хотела признаться об этом своей семье. «Я хотела понять, каково это — быть с девушкой, но не хотела расставаться со своим парнем», — объяснила она. Узнав об этом, Джастин предложил попробовать полиаморные отношения.

Каралин познакомилась с Ланой в 2016 году на блог-платформе Tumblr, когда та боролась с лимфомой четвертой стадии. Девушка постоянно переписывалась с новой знакомой и поддерживала ее. В феврале 2017 года Лана полностью избавилась от злокачественных опухолей.

Джастин признался, что, увидев девушку на свадьбе, неожиданно для себя влюбился и в нее. Американка жалеет, что свадьба трех людей пока невозможна и сетует на то, что окружающие называют их отношения отвратительными.

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