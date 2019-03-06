Россиянке продали пачку камней вместо сахара

Жительница Тюмени купила в магазине пачку сахара-рафинада, но обнаружила там кусочки камней и буклет с ассортиментом магазина. Об этом сообщает портал 72.ru.

Покупатель утверждает, что упаковка была не повреждена, а с обратной стороны пачки был нарисован крест. В магазине ей заменили несъедобный товар и рассказали, что это не первый подобный случай — в других пачках с крестом также находили камни.

Радиостанция «Говорит Москва» уточняет, что владелец сети, X5 Retail Group изъял из магазинов всю партию товара, а производителю направили претензию. Региональное управление Роспотребнадзора в свою очередь заявило, что ожидает жалобы от потребителей для начала проверки.

В декабре 2018 года министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о нерациональном подходе россиян к выбору продуктов, что способствует росту ожирения. По ее словам, российские граждане едят мало овощей и потребляют слишком много сахара.

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