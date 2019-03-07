Мстительный садовник поставил смертельные ловушки на бывших клиентов

В немецкой земле Рейнланд-Пфальц в результате двух взрывов пострадали три человека, один из них погиб. Об этом сообщает BBC News.

Первый взрыв произошел 1 марта в городе Энкенбах-Альзенборн, когда 64-летний врач поднял сверток, лежавший перед входной дверью его офиса. В результате мужчина погиб.

На следующее утро в городе Оттерберг, расположенном в десяти километрах от Энкенбах-Альзенборна, взорвалась печь. Как выяснилось позднее, ее растапливали поленом, начиненным взрывчатым веществом. В результате пострадали женщина и ее дочь.

В полиции подозревают, что за взрывами стоит 59-летний садовник Бернхард Грауман (Bernhard Graumann), живший в соседнем городе Мелинген. Его тело было найдено 1 марта. Причиной смерти могло быть самоубийство.

И погибший врач, и женщина из Оттерберга были знакомы с Грауманом. «У него имелись личные или деловые отношения с жертвами, — утверждают в полиции. — И эти отношения не были хорошими». По версии следствия, перед смертью садовник решил отомстить своим врагам и подбросил им взрывные устройства.

При жизни Грауман увлекался исторической реконструкцией и восстанавливал старинное огнестрельное оружие. В его доме нашли порох и различные предметы, хранение которых регулируется законами о взрывчатых веществах.

Следствие не исключает, что садовник изготовил и другие взрывные устройства, которые пока не сработали. Всех, кто знал Граумана и считает, что он мог затаить на них злобу, призвали обращаться в полицию.

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