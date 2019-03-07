Мэр Лондона закатил глаза после вопроса о борьбе с преступностью

Мэр Лондона Садик Хан разочарованно отреагировал на вопрос журналиста о финансировании борьбы с участившимися в городе преступлениями, совершенными с использованием холодного оружия, пишет Daily Mail.

По словам градоначальника, он сделал «все, что мог по закону». В частности, он поднял муниципальный налог, выделил дополнительные средства правоохранительным органам и вложился в сферу молодежных услуг.

На записи видно, как в тот момент, когда Хан говорит о том, что эти инвестиции «не заполняют огромную дыру, оставленную правительством», его прерывает репортер со словами: «Вы продолжаете переводить стрелки на центральное правительство».

После этого мэр закатывает глаза, а журналист говорит о том, что политику следовало бы взять всю ответственность за «ножевой кризис» на себя.

Как уточняет издание, очередное нападение с ножом на человека произошло в Лондоне в ночь на 7 марта: раненый мужчина умер на месте. Также в больнице скончалась жертва другого преступления, совершенного в конце февраля.

В январе сообщалось, что неизвестный ранил трех человек на железнодорожной и трамвайной станции Виктория в Манчестере. Нападавший был вооружен кухонным ножом с черной ручкой и острым 30-сантиметровым лезвием. Полицейские использовали перцовый баллончик и электрошокер при задержании сопротивляющегося преступника.

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