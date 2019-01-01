Трех британцев порезали ножом на вокзале

Вооруженный ножом мужчина ранил трех человек на железнодорожной и трамвайной станции Виктория в Манчестере, Великобритания. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на Британскую транспортную полицию.

Инцидент произошел 31 декабря в 20:22 по местному времени (23:22 мск). В результате нападения пострадали мужчина и женщина, а также полицейский. Они были доставлены в больницу с колото-резаными ранами. Отмечается, что полицейский был ранен в плечо.

По информации корреспондента издания, нападавший был вооружен кухонным ножом с черной ручкой и острым 30-сантиметровым лезвием. Полицейские использовали перцовый баллончик и электрошокер при задержании сопротивляющегося преступника.

Как добавил очевидец, нападавший кричал «Аллах» , а также обращался к властям, сказав, что такие события будут продолжаться, пока Британия бомбит другие страны.

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