Вооруженный россиянин пришел в офис и взорвался

На территории торговой базы в Хабаровске вооруженный монтировкой и ножом мужчина взорвал боевую гранату, в результате чего погиб. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник в четверг, 27 декабря.

По предварительным данным, еще три человека пострадали.

Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

Инцидент произошел в четверг вечером в офисном здании на территории базы, где работает несколько фирм, отмечает издание «Сегодня в Хабаровске». Неизвестный мужчина в маске был вооружен монтировкой и ножом. Он ворвался в один из кабинетов и напал на женщину. Коллеги вступились за нее и обезоружили незнакомца. После этого он достал гранату и взорвал.

Нападавший скончался, еще двое мужчин получили осколочные ранения. В больницу также увезли женщину, на которую напал преступник.

По словам источника издания, мужчина был грабителем. Компания, в офис которой он ворвался, занимается поставками инструментов и стройматериалов. Нападавший успел несколько раз ударить менеджера монтировкой по голове.

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