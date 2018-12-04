Граната взорвалась в подмосковной квартире

В одной из квартир жилого дома в подмосковном поселке Куровское взорвалась граната, в результате чего один человек погиб и трое пострадали. Об этом во вторник, 4 декабря, источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.

По словам источника, граната могла взорваться из-за неосторожного обращения с ней. Все пострадавшие находились в одной квартире на третьем этаже. Пожара и разрушений нет, эвакуация жильцов не проводилась.

3 декабря неизвестный подорвал банкомат в столичном районе Северное Бутово. После взрыва аппарата мужчина украл находившиеся в нем два миллиона рублей и скрылся, но вскоре был задержан сотрудниками полиции.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!