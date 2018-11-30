Стали известны подробности о взорвавшемся цехе завода «Авангард»

Цех завода «Авангард» в Гатчине Ленинградской области, где произошел взрыв, работал нелегально. Об этом заявили в пресс-службе областного главка МЧС, передает «Интерфакс».

По данным ведомства, последний раз Главное управление МЧС проверяло завод в 2013 году. Тогда здание, где произошел взрыв, не использовалось. С лета 2016 года в нем организовали производство пиротехники, однако в спасательную службу об этом не сообщили.

В МЧС отметили, что следующая плановая проверка завода пройдет в марте 2019 года.

Взрыв на «Авангарде» произошел 19 октября. В результате погибли пять человек. Позже выяснилось, что главный инженер завода допустил к работе в цеху посторонних людей. Его обвинили в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!