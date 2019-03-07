Врачи 30 минут запускали остановившееся сердце годовалого мальчика

В китайском городе Фошань, провинция Гуандун, врачам удалось реанимировать ребенка, у которого более 30 минут не билось сердце. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Мать взяла годовалого сына в магазин и по дороге дала ему кусочек банана. Вскоре она заметила, что мальчик задыхается и повела его в больницу. На дорогу им понадобилось около получаса, за это время у ребенка остановилось сердце, и он перестал дышать.

В больнице из горла мальчика извлекли банан, которым он подавился. Затем пять врачей, сменяя друг друга, стали делать ребенку непрямой массаж сердца. В течение 30 минут они совершили 3,6 тысячи нажатий на его грудную клетку. Лишь после этого у малыша восстановилось слабое сердцебиение «Мы были рады в тот момент. Произошло чудо», — рассказывает один из медиков.

Врачи не исключают, что продолжительное отсутствие кровоснабжения могло нанести непоправимый ущерб мозгу мальчика.

В январе сообщалось, что в Китае врачи в течение двух с половиной часов делали массаж сердца пациенту, который оказался на грани смерти. За это время они совершили 15 тысяч нажатий на его грудную клетку.

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