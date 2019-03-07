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Армия США опять осталась без новых гаубиц

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Армия США вновь отложила принятие решения по запуску полномасштабного производства новых самоходных гаубиц M109A7 разработки BAE Systems. Военные хотят видеть большего прогресса в улучшении программы, стоимость которой достигает 8,1 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg.

Задержка может продлиться до конца ноября этого года.

Министр Армии США Марк Эспер отметил, что в BAE Systems достигли некоторых успехов, но они пока недостаточны для того, чтобы убедить военных в готовности к серийному производству гаубиц. «Есть некоторые критерии, которым они должны соответствовать», — сказал чиновник, не уточнив деталей.

Принятие решения откладывается не первый раз: изначально армия должна была определиться с этим вопросом в июле прошлого года, но перенесла рассмотрение на декабрь, однако и тогда военные решили повременить, сославшись на неготовность BAE Systems выполнять заказ в полном объеме и в поставленные сроки.

В самой компании рассказали Bloomberg об усовершенствовании процессов сварки и устранении дефектов сварочных швов, хотя, по словам представителя Армии США Эшли Джона, претензий к качеству техники у военных нет.

Всего американская армия хочет приобрести 576 гаубиц и машины для перевозки боеприпасов к ним.

Fox News в июле прошлого года сообщал, что новые самоходки будут основным артиллерийским компонентом в Армии США. Это модернизированный вариант гаубицы M109A6 Paladin, оснащенный цифровой системой управления огнем и автоматической системой заряжания. Несмотря на увеличение массы по сравнению с предыдущими версиями, M109A7 способна передвигаться быстрее. Кроме того, военные уже вынашивают планы по модернизации новинки: как сообщало издание Defense News со ссылкой на бригадного генерала Стивена Мараняна, предполагается оснастить гаубицу удлиненным стволом и боеприпасом XM1113, что позволило бы увеличить дальность стрельбы до 70 километров.

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