В Индии рассказали о пытках захваченного в пакистанский плен пилота

Пакистанские военные пытали пилота сбитого над Кашмиром индийского истребителя. Об этом пишет The Hindustan Times.

По данным газеты, у Абхинандана Вартамана пытались выпытать секретную информацию о местонахождении индийских военных, секретных радиочастотах и прочие важные военные логистические данные. Мужчину допрашивали в течение 24 часов, пока он находился в плену, рассказал изданию высокопоставленный индийский офицер.

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Он заявил, что Вартамана морили голодом, запрещали спать и избивали. Кроме того, его заставляли стоять по несколько часов и громко включали музыку, чтобы заставить его испытывать больший дискомфорт.

В Пакистане эти сведения пока не прокомментировали.

Абхинандан был схвачен пакистанскими полицейскими 27 февраля после того, как его самолет был сбит над пакистанской частью Кашмира.

В тот день произошли боевые столкновения в воздушном пространстве стран. За день до этого индийская авиация атаковала лагерь группировки «Джаиш-е-Мухаммад» в подконтрольной Пакистану части Кашмира. Эта организация взяла на себя ответственность за совершенный 14 февраля в Джамму и Кашмире теракт, в результате которого погибли 45 человек. Исламабад подчеркивает, что не желает развязывать войну с Индией.

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