Замглавы Спецстроя сел на восемь лет за хищение миллиарда рублей

Бывший замруководителя Федерального агентства по специальному строительству (Спецстрой) Александр Загорулько осужден за взятку и мошенничество на сумму более одного миллиарда рублей. Об этом в четверг, 7 марта, пресс-секретарь Щербинского суда Москвы Светлана Ехтанигова сообщила РБК.

По данным следствия, хищения осуществлялись на ряде военных объектов. Совместно со Спецстроем подрядчики завышали сметную стоимость строительства и похищали разницу между выделенными из бюджета средствами и реальными затратами.

Таким образом, ремонт столичного военного городка «Чернышевские казармы» обошелся в 825 миллионов рублей при реальной стоимости не более чем в 400 миллионов рублей. Кроме того, в деле фигурировали эпизоды, связанные с постройкой арсенала для ракет и других боеприпасов в городе Торопце (Тверская область), а также объектов в подмосковной Кубинке и на курильском острове Итуруп.

Вместе с Загорулько среди фигурантов дела числятся еще один замглавы Спецстроя — Александр Буряков, а также предприниматели Ваха Арцыгов, Кадыр Караханов и Арсен Ошакбаев. Чиновники получали от предпринимателей денежные взятки и дорогие подарки. Например, Загорулько стал владельцем ГАЗ-21 «Волга» и Lexus 470.

Вместе с большинством обвиняемых Загорулько признал вину и заключил сделку со следствием. Он дал показания в отношении бывшего руководителя Спецстроя генерала Александра Волосова, которого не стали привлекать к уголовной ответственности, поскольку обвинения не подтвердились.

По решению суда Александр Загорулько приговорен к восьми годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в размере 10 миллионов рублей. Также после выхода на свободу бывший чиновник в течение пяти лет не сможет занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, на государственной службе и в органах местного самоуправления.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!