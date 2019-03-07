Трамп выдумал главе Apple новую фамилию

GeoBeats News / YouTube

Президент США Дональд Трамп забыл фамилию генерального директора Apple Тима Кука и назвал его «Тим Эппл».

Глава технологического гиганта выступил с докладом на встрече министерства труда в Вашингтоне. В ходе своего выступления Кук сообщил об успехе их образовательных инициатив.

«Вы действительно вносите большой вклад в развитие нашей страны. Мы очень это ценим, Тим Эппл», — подытожил Трамп.

В декабре 2018 года подобный казус произошел и с самим Трампом. Телеканал Fox News, рассказывая о людях года по версии Time, назвал президента США не Дональдом, а Дэвидом.

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