Жанна Агузарова изменила внешность

Российская рок-звезда 1980-1990-х годов Жанна Агузарова дала интервью сайту журнала Vogue.

В нем 56-летняя певица продемонстрировала содержимое своей сумки, а также удивила зрителей изменившейся внешностью. Исполнительница набрала вес, увеличила губы и сменила прическу: теперь она носит темные волосы и челку.

Пользователи социальных сетей отметили, что певица отказалась от своего «марсианского» имиджа с волосами, окрашенными в яркие цвета, и броской одеждой и обувью. На интервью она надела черный жакет с шевронами, блузу с жабо и бантом и черные брюки. Однако певица не отказалась от своих привычных сетчатых митенок, массивных браслетов со стразами и множества колец.

Жанна Агузарова начала карьеру в 1983 году в группе «Постскриптум», позже сменившей название на «Браво», с которой записала свои хиты «Желтые ботинки», «Верю я», «Старый отель», «Кошки», «Чудесная страна». Покинув «Браво», Агузарова занялась сольными выступлениями. Всего выпустила 10 альбомов, продавшихся общим тиражом более 5 миллионов копий. Известна не только песнями, но и эпатажным поведением и экстравагантной внешностью. Публично заявляла о своем «марсианском происхождении», а в 2011 году озвучила персонажа-марсианку в мультфильме «Тайна красной планеты».

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