Определен вес Млечного Пути

Ученые из НАСА (американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства) и ЕКА (Европейского космического агентства) узнали вес Млечного Пути. Об этом сообщает Daily Mail.

Астрономы проанализировали данные космических телескопов Hubble и Gaia, и, применив различные математические методы, определили, что совокупный вес небесных тел галактики Млечный Путь, где расположена Солнечная система, примерно равен весу 1,5 триллиона звезд, равных по размеру Солнцу. Протяженность галактики составляет около 256 тысяч световых лет.

34 звездных скопления были исследованы с помощью телескопа Gaia, 12 — с помощью Hubble.

«Нам повезло получить такую ​​великолепную комбинацию данных», — прокомментировал Роланд ван дер Марел, представитель балтиморского Института исследований космоса с помощью космического телескопа (Space Telescope Science Institute). Американский ученый подчеркнул, что произвести такой большой объем исследований удалось только благодаря использованию данных двух космических телескопов.

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«Чем массивнее галактика, тем быстрее движутся ее скопления под действием силы тяжести, — пояснил профессор Вин Эванс из Кембриджского университета. — С помощью более ранних измерений удалось выяснить скорость, с которой звездное скопление приближается или удаляется от Земли. Теперь удалось рассчитать их общую скорость и, как следствие, массу галактики».

Ранее в марте стало известно, что ученые Лейденского университета (Нидерланды) предположили, что в галактике Млечный Путь находятся миллиарды планет-странников — шарообразных небесных тел с большой массой, гравитационно не привязанных к какой-либо звезде. Они свободно перемещаются в космическом пространстве и могут столкнуться с другими планетами, например, с Землей.

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