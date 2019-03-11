Владевшего футбольным клубом «Портсмут» россиянина осудили за мошенничество

Суд вынес приговор бывшему владельцу футбольного клуба «Портсмут» и основателю «Конверс-груп» Владимиру Антонову за хищение средств банка «Советский». Об этом в понедельник, 11 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Антонова признали виновным по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершенное в составе организованной группы»). Он приговорен к 2,5 года колонии общего режима и штрафу в размере 300 тысяч рублей.

По данным следствия, в 2015 году Антонов на пару с председателем совета директоров банка «Советский» придумал схему по хищению банковских средств. Позже к хищениям были привлечены еще четыре человека. Вместе они оформили фиктивный невозвратный кредит, заключив ничем не обеспеченный договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи в 150 миллионов рублей под 18 процентов годовых. Срок погашения истекал осенью 2018 года; однако, по версии следователей, участники присвоили себе денежные средства после их получения.

По данным РБК, Антонов признал свою вину и заключил досудебное соглашение, дав показания против других фигурантов дела, в том числе против бывшего главы банка «Советский» Станислава Митрушина, который находится в международном розыске. Кроме того, обвиняемый выплатил 10 миллионов рублей, а также попросил арестовать его недвижимость в счет будущей компенсации ущерба банку «Советский». С 2015 года в нем работала временная администрация, а в июле 2018 года банк лишился лицензии Центробанка.

28 февраля сообщалось, что суд приговорил к четырем годам заключения бывшего топ-менеджера федерального предприятия «Алмазювелирэкспорт» Виктора Афонина, похитившего у организации пять миллиардов рублей. В период с 2007 по 2011 год он оказывал влияние на сотрудников банка «МАБ» для хищения депозитных денежных средств, которые выдавались под видом кредитов фиктивным компаниям.

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