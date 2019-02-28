Похитившие пять миллиардов рублей братья получили по четыре года колонии

В Москве суд приговорил к четырем годам заключения бывшего топ-менеджера федерального предприятия «Алмазювелирэкспорт» Виктора Афонина, похитившего у организации вместе с братом пять миллиардов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета (СК) России.

Подсудимый был признан виновным в особо крупном мошенничестве. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Следствием и судом установлено, что в период с 2007 по 2011 год Афонин оказывал влияние на сотрудников банка «МАБ» для хищения депозитных денежных средств «Алмазювелирэкспорта». Они были выданы под видом кредитов фиктивным компаниям, организованным его братом Борисом Афониным.

Своими действиями Афонины причинили ущерб российскому бюджету на сумму свыше пяти миллиардов рублей.

По уголовному делу допрошены более пятидесяти свидетелей, проведено более 30 очных ставок. Также изъято более семисот томов финансовой документации. Тщательно ее изучив, следователи установили преступные схемы, которые использовались братьями для хищения средств.

На имущество Афониных на сумму более 1,5 миллиарда рублей наложен арест.

Борис Афонин ранее был осужден на 4,5 года в колонии общего режима.

ЦБ отозвал у «МАБ» лицензию в феврале 2016 года. При этом выяснилось, что из банка исчезло более 6 миллиардов рублей «Алмазювелирэкспорта». Предприятие занимается покупкой, сортировкой, оценкой и продажей на внешних и внутренних рынках драгоценных камней и металлов, а также изделий из них.

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