Рэпер Адиль Жалелов, более известный под псевдонимом Скриптонит, сорвал собственный концерт. Об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте.

Концерт состоялся ночью на 9 марта в московском клубе Arena by Soho Family. Судя по отзывам и видео посетителей мероприятия, певцу не понравилась запись фонограммы, под которую он должен был читать рэп. Через 30 минут после начала Скриптонит закончил выступление.

«Во время концерта он расстегнул ширинку и поссал прямо на зрителей. Это я образно выражаюсь. Впрочем, после концерта зрители чувствовали себя обоссаными. Весь концерт певец демонстративно сидел и ничего не делал. Играла его фонограмма, на сцене плясали казахи, а он ковырялся в носу, невпопад поднимая микрофон и матерясь. Иногда подходил к человеку, который ставил его музыку с айтюнса, и советовал, какой трек дальше», — прокомментировал выступление музыкальный критик Олег Кармунин в своем Telegram-канале «Русский шаффл».

На следующий день после мероприятия Сриптонит извинился перед фанатами, а также заявил, что отказывается от своей части гонорара.

Фото опубликовано @real_scrip

В 2016 году рэпер удостоился премии «Открытие года» по версии журнала GQ. Музыкант обрел широкую известность благодаря дебютному альбому «Дом с нормальными явлениями».

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