Власти Подмосковья рассказали о модернизации электросетевого комплекса

Около 1,8 тысячи километров линий электропередачи (ЛЭП) запланировано отремонтировать в Подмосковье до конца года, сообщил вице-губернатор Московской области Дмитрий Пестов. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 12 марта.

«Своевременный ремонт и модернизация объектов электросетевого комплекса позволяет снизить риски технологических нарушений, которые могут стать причиной нарушения электроснабжения жителей, социальных и промышленных объектов», — сказал Пестов.

По его словам, ремонтные мероприятия увеличивают пропускную способность электросетевых объектов, а это в свою очередь позволяет подключать новых потребителей.

Он также проинформировал, что в 2019 году планируется модернизировать более 1,6 тысячи трансформаторных подстанций. Большая часть работ будет проведена в летний сезон.

В 2017 году Московская область заняла шестое место в рейтинге энергоэффективности субъектов России. В сентябре того же года в местных школах стали проводить уроки, посвященные вопросам энергосбережения.