Подмосковные энергетики подготовили линии электропередачи к зиме

Более 5,8 тысячи километров линий электропередачи различного класса напряжения отремонтировали на территории Подмосковья в ходе подготовки к зимнему сезону. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном правительстве в понедельник, 13 ноября.

«Своевременное проведение ремонтных работ позволяет поддерживать оборудование в работоспособном состоянии, уменьшить вероятность возникновения аварий на объектах электросетевого хозяйства, вовремя подготовить энергетический комплекс к успешному прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок», — отметил министр энергетики Мособласти Леонид Неганов.

Также для профилактики падения деревьев на линии электропередачи в случае ледяного дождя и обильного снегопада специалисты расчистили просеки вдоль ЛЭП на площади порядка более 4,7 тысячи гектаров.

8 ноября Неганов заявил, что Подмосковье заняло шестое место в рейтинге энергоэффективности субъектов России по итогам прошлого года, этот результат выше на один пункт по сравнению с рейтингом по итогам 2015-го. Он добавил, что в этом году запланировано достичь не меньшего уровня экономии бюджетных средств за счет внедрения энергоэффективных технологий и решений.

5 сентября сообщалось, что с начала года в Подмосковье отремонтированы более 3,7 тысячи километров линий электропередачи. Всего в текущем году планируется отремонтировать более 4,8 тысячи километров воздушных и кабельных линий электропередачи.