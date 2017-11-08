Подмосковье улучшило свою позицию в рейтинге энергоэффективности

Подмосковье заняло шестое место в рейтинге энергоэффективности субъектов России по итогам прошлого года, этот результат выше на один пункт по сравнению с рейтингом по итогам 2015-го. Об этом «Ленте.ру» в среду, 8 ноября, рассказали в региональном правительстве.

«В Московской области значительное внимание уделяется повышению уровня энергоэффективности. В настоящее время в регионе доля энергоэффективных зданий бюджетных организаций в полтора раза превышает средний показатель по РФ. Благодаря реализации мероприятий госпрограммы Подмосковья "Энергоэффективность и развитие энергетики" по итогам 2016 года экономия для областного бюджета составила порядка 100 миллионов рублей», — отметил министр энергетики региона Леонид Неганов.

Он добавил, что в этом году запланировано достичь не меньшего уровня экономии бюджетных средств за счет внедрения энергоэффективных технологий и решений.

5 сентября сообщалось, что с начала года в Подмосковье отремонтированы более 3,7 тысячи километров линий электропередачи. Всего в текущем году планируется отремонтировать более 4,8 тысячи километров воздушных и кабельных линий электропередачи.

Кроме того, с 1 сентября в местных школах начали проводить занятия по энергосбережению. Неганов отмечал, что над формированием энергоэффективной модели поведения у граждан надо работать постоянно, а начинать нужно еще в детском возрасте.