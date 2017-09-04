В подмосковных школах начались уроки по энергосбережению

Занятия по энергосбережению начали проводить в школах Подмосковья с целью популяризировать экономный подход к данной сфере. Об этом в понедельник, 4 сентября, сообщает «Риамо» со ссылкой на министерство энергетики Московской области.

«Уроки проводят специалисты компаний топливно-энергетического комплекса в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче», — говорится в сообщении.

Глава Минэнерго Подмосковья Леонид Неганов отметил, что над формированием энергоэффективной модели поведения у граждан надо работать постоянно, а начинать нужно еще в детском возрасте.

Мероприятия фестиваля по энергосбережению #ВместеЯрче в 2017 году пройдут по всей стране в сентябре-октябре текущего года. Официальный старт фестиваля планируется 6-7 сентября в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, уточняет издание.

В начале мая сообщалось, что в школе подмосковного поселка Деденево учащимся пришлось в течение целого дня на каждой перемене слушать песни Филиппа Киркорова. В честь дня рождения певца 30 апреля его композиции проигрывали через динамики в перерывах между уроками. Кроме того, старшеклассникам было велено подготовить видеоролик о жизни эстрадного артиста.