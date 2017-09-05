В Подмосковье отремонтировали почти 4 тысячи километров линий электропередачи

Более 3,7 тысячи километров линий электропередачи отремонтированы в Подмосковье с начала года. Об этом сообщается на сайте регионального правительства во вторник, 5 сентября.

«Капитальный ремонт линий электропередачи позволяет увеличивать их пропускную способность, улучшать надежность электроснабжения существующих потребителей, а также создать условия для подключения новых потребителей. Это, в том числе, позволяет повышать привлекательность Московской области для инвесторов», — сказал заместитель председателя подмосковного правительства Дмитрий Пестов.

Всего в 2017 году планируется отремонтировать более 4,8 тысячи километров воздушных и кабельных линий электропередачи.

Накануне сообщалось, что в подмосковных школах с этого года начали проводить занятия по энергосбережению. Глава Минэнерго Подмосковья Леонид Неганов отметил, что над формированием энергоэффективной модели поведения у граждан надо работать постоянно, а начинать нужно еще в детском возрасте.