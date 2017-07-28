Минэнерго начало расследование причин аварии в Крыму

Минэнерго начало расследование причин аварии, которая привела к нарушению электроснабжения в Крыму. Об этом сообщается на официальном портале ведомства.

«По результатам расследования будут разработаны организационные и технические мероприятия, направленные на снижение рисков возникновения подобных ситуаций», — отмечается в заявлении пресс-службы Минэнерго. Также в ведомстве рапортовали о полном восстановлении энергоснабжения полуострова путем включения четвертой линии энергомоста.

Полуостров остался без электричества около 14:00 мск 28 июля. Света не было как в крупнейших городах республики (Симферополь, Ялта, Феодосия, Судак, Керчь), так и в Севастополе. В Минэнерго пояснили, что блэкаут произошел из-за одновременного отключения двух линий электропередач «Ставропольская ГРЭС - Центральная» и «Тихорецк – Кубанская» вследствие короткого замыкания на линии.

Первая нитка энергомоста с Кубани в Крым (четыре кабельно-воздушные линии из Тамани на полуостров) была запущена 2 декабря 2015 года президентом России Владимиром Путиным, 15 декабря в эксплуатацию ввели вторую нитку. На полную мощность энергомост был выведен в мае 2016-го.