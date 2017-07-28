Все четыре нитки энергомоста Кубань — Крым работают в штатном режиме, последствия аварии ликвидированы. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщил на своей странице в микроблоге Twitter глава Республики Крым (РК) Сергей Аксенов.

«Энергоснабжение Крыма полностью восстановлено», — написал Аксенов.

Полуостров остался без электричества около 14:00 мск 28 июля. Света не было как в крупнейших городах республики (Симферополь, Ялта, Феодосия, Судак, Керчь), так и в Севастополе.

Как позднее пояснили в Минэнерго России, снабжающие полуостров линии электропередачи отключились из-за аномально высокой жары в Краснодарском крае.

Первая нитка энергомоста с Кубани в Крым (четыре кабельно-воздушные линии из Тамани на полуостров) была запущена 2 декабря 2015 года президентом России Владимиром Путиным, 15 декабря в эксплуатацию ввели вторую нитку. На полную мощность энергомост был выведен в мае 2016-го.