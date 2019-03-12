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Доктор отправил робота сообщить пациенту о скорой смерти

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В американском штате Калифорния доктор предпочел объявить больному о его скорой смерти через видеосвязь и навлек на себя гнев его родственников. Об этом сообщает информационный портал CNN.

4 марта 78-летнего Эрнеста Кинтану (Ernest Quintana) доставили в больницу в третий раз за 15 дней. Мужчина страдал от хронической обструктивной болезни легких и с трудом дышал. Рядом с ним у больничной койки находились жена, дочь и 33-летняя внучка Анналисия Уилхарм (Annalisia Wilharm). Пока они ждали результатов анализов, супруга пациента с дочерью ненадолго отошли.

В это время в палату зашла медсестра и завезла внутрь робота на колесах. На экране машины появился незнакомый врач. «К сожалению, лечение уже не поможет», — заявил доктор. Он добавил, что может дать морфий пациенту, чтобы облегчить его страдания, но из-за этого ему будет еще сложнее дышать. На вопрос внучки о хосписе врач ответил: «Не уверен, что пациент сможет отправиться домой».

Уилхарм добавила, что плохо понимала доктора. К тому же машина стояла со стороны глухого уха пациента, поэтому ей приходилось повторять умирающему все услышанное.

Когда мать и бабушка Уилхарм вернулись в больницу, они были в ярости из-за способа, которым доктор решил донести печальные новости до пациента. «Это должен был сказать человек. Это должен был быть доктор, стоящий у койки», — возмутилась дочь пациента. Уилхарм добавила, что «увидела по лицу дедушки, как [ужасно] на него это повлияло».

Кинтана скончался 5 марта.

Профессор медицинской этики Джон Банджа (John Banja) отметил, что, хотя телемедицина может быть очень полезна в работе, в подобных случаях докторам лучше сообщать новости лично. Он объяснил, что связь не способна точно передать интонации и язык тела в столь эмоциональный момент.

Вице-президент больницы заявила, что доктора и медсестры тесно общались с пациентом и его родственниками. Она добавила, что видеоконференция «подытоживала сказанное ранее» и другой доктор объявил диагноз и прогноз ранее при личной встрече. Женщина выразила соболезнования семье пациента.

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