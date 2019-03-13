Блогер потерял ролик на своем YouTube-канале и пошел разбираться в Google

Американский блогер Кайл Лонг (Kyle Long) был арестован полицией штата Калифорния по подозрению в угрозах сотрудникам Google. Мужчина был разъярен исчезновением своего YouTube-канала, сообщает BuzzFeed.

Лонг положил в машину три бейсбольные биты и отправился из Уотервилля на поиски офисов Google. Ему пришлось проехать 3,3 тысячи миль (более 5,3 тысячи километров) до головного представительства. Поймать его удалось благодаря данным патрульных полицейских. Правоохранители, которым блогер неоднократно рассказывал о своем путешествии, сочли его поведение странным.

Позднее выяснилось, что профиль Лонга и видео, посвященное быстрому обогащению, удалила его жена. Она сочла снятые им ролики «странными» и «бессвязными».

Семья блогера в последнее время была обеспокоена его состоянием: 33-летний мужчина, уже имеющий некоторые ментальные проблемы, стал одержим своими видео. Он надеялся, что его идеи принесут ему целое состояние, а руководство Google предложит ему сотрудничество.

По мнению родственников, Лонг лишь хотел передать свои идеи представителям YouTube, которые удалили его видео. Он надеялся получить от них миллиард долларов.

Представитель полиции калифорнийского города Маунтин-Вью заявил, что Лонг не угрожал конкретным сотрудникам Google, но «выступил с общими угрозами насилия в отношении неизвестных, если встреча по поводу его канала на YouTube не пройдет так, как он хотел бы». Это не первая проблема Лонга с законом. Его семья убеждена, что все выходки блогера связаны с нестабильностью его психики.

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