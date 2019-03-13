Воскрешена часть сибирского мамонта

Группа японских ученых восстановили активность некоторых клеточных компонентов, выделенных из туши мумифицированного мамонтенка Юки, который жил 28 тысяч лет назад. Однако полное воскрешение мамонта пока остается недостижимым. Об этом сообщает издание Science Alert.

В ходе эксперимента исследователи извлекли костный мозг и мышцы из останков животного — всего было получено 273,5 миллиграмма биологических тканей. Они нашли мертвые клетки с наименее поврежденными ядрами. Всего исследователи собрали 88 ядерных структур и перенесли некоторые из них в живые мышиные яйцеклетки. Ряд модифицированных ооцитов продемонстрировали признаки активности, обычно предшествующей клеточному делению.

Биологи наблюдали сборку веретена деления — структуры, обеспечивающей расхождение хромосом, — включение белков-гистонов в ДНК, необходимое для упаковки ДНК , и частичное формирование ядер. Однако полная активация ядер не наблюдалась, что указывает на сильное повреждение выделенного биоматериала.

Исследователи признают, что возвращение мамонтов на настоящий момент невозможно, однако проделанная научная работа является значительным шагом к данной цели. В будущем ученые хотят добиться получения функциональных ядер и деления клеток с ДНК мамонта.

Мамонтенок Юка, относящийся к шерстистым мамонтам (Mammuthus primigenius), был найден в 2010 году на южном побережье моря Лаптевых в Якутии. Хорошо сохранившиеся останки животного с шерстью и мягкими тканями были погребены в вечной мерзлоте.

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