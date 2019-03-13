У испанки обнаружили аллергию на секс

В испанском городе Аликанте женщина попала в больницу с редкой формой аллергической реакции после того, как занялась с партнером оральным сексом. Об этом сообщает издание ScienceAlert со ссылкой на публикацию в научном журнале BMJ Case Reports.

31-летняя жительница Испании пожаловалась врачам на приступы рвоты и проблемы с дыханием, которые начались после полового акта. Медики предположили, что у пациентки анафилактический шок (острая аллергическая реакция — прим. «Ленты.ру»), и отправили ее на обследование.

Женщина рассказала, что с детства страдает аллергией на пенициллин, однако она не могла припомнить случаев приема подозрительной пищи или препаратов. Тогда врачи осмотрели ее 32-летнего партнера. Как оказалось, мужчина лечил ушную инфекцию и за четыре часа до секса выпил антибактериальное средство, основной компонент которого — амоксициллин (антибиотик группы пенициллинов — прим. «Ленты.ру»).

Предположительно, аллергическая реакция началась после того, как препарат попал в организм женщины вместе со спермой. В результате пациентка провела в больнице семь дней. Издание отмечает, что случай стал уникальным в своем роде.

Врачи пожелали опубликовать историю в СМИ, чтобы предотвратить аналогичные случаи и обратить внимание на важность мер предохранения во время прохождения лечения.

В 2015 году сообщалось о жительнице американского штата Юта Александре Аллен (Alexandra Allen), у которой обнаружили аллергию на воду. Заболевание оказалось настолько редким, что в медицинской литературе нашлось всего около 50 подобных случаев.

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