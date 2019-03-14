Названа главная проблема России

Глава Сбербанка Герман Греф раскрыл главную проблему России. В ходе форума «Лидеры России» его попросили назвать три главных проблемы России прямо сейчас. Слова Грефа приводит РБК.

Топ-менеджер отказался называть три, а назвал одну — отсутствие эффективной системы государственного управления. «Это главное. Во все остальное просто не надо пускаться», — заявил Греф, добавив, что после ее решения все остальные исчезнут сами собой.

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев, например, уверен, что самая большая проблема современной России — это бедность. Глава правительства признал, что принятых кабмином мер пока недостаточно, чтобы решить эту проблему.

С Грефом согласен глава Счетной палаты Алексей Кудрин, который также считает одной из главных проблем России низкий уровень государственного управления. По мнению Кудрина, низкое качество государственных институтов не позволяет России войти в топ-5 экономик мира.

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