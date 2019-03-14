Власти Подмосковья рассказали о реализации социальных контрактов

Порядка 30 подмосковных семей заключили социальные контракты за три года, сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская. Ее слова приводит РИАМО в четверг, 14 марта.

«Начинания с 2016 года по 2018 год в регионе 29 семей получили государственную социальную помощь на основании социального контракта на общую сумму 1,7 миллиона рублей», — сказала Фаевская.

По ее словам, социальный контракт позволяет оказывать малоимущим гражданам более весомую материальную поддержку. «Основное условие — семья или человек должны сами активно действовать, чтобы преодолеть бедность», — подчеркнула она.

Ирина Фаевская уточнила, что в рамках этой программы человек имеет право рассчитывать на помощь в поиске работы, обучение, денежные средства в размере до 60 тысяч рублей. Она добавила, что варианты соцпомощи прорабатывают в индивидуальном порядке.

20 февраля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию объявил решение проблемы бедности населения первоочередной задачей. В качестве эффективной меры поддержки глава государства предложил использовать метод социального контракта.