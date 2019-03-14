Китайские родители взбунтовались из-за плесени в еде детей

Полиция в китайском городе Чэнду разогнала акции протеста родителей местных школьников, используя слезоточивый газ. Родители взбунтовались после того, как выяснилось, что их детей в школе кормили плесневелым мясом. Об этом сообщает The Straits Times.

Известно, что на улицы вышли сотни человек, а 12 нарушителей порядка были задержаны. Их отпустили после того, как они «осознали неблагоприятное влияние своего поведения на общество». Как отметили в полицейском управлении города, слезоточивый газ и задержания были «минимальными мерами».

О недобросовестности школьных поваров общественности рассказал один из родителей. Он устроился на работу в столовую под прикрытием после того, как некоторые школьники стали систематически жаловаться на боли в животе. На кухне он обнаружил заплесневелые ребрышки, морепродукты и куски свинины. Находку он сфотографировал и поделился кадрами в интернете.

Частная начальная школа, где разразился скандал считается одной из лучших в городе. Местные власти сообщили, что учебное заведение разрывает контракт с обслуживавшей ее кейтеринговой компанией, а также объявили о начале расследования.

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